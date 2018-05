De carrière van Ayrton Senna in beeld

1 mei 1994Op 1 mei 1994 verloor de Formule 1 één van haar grootste namen. De Braziliaan Ayrton Senna kwam om het leven tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola. Het weekend ging na het andere dodelijke ongeval van Roland Ratzenberger de geschiedenis in als één van de zwartste raceweekenden uit de F1-geschiedenis. De carrière van Senna in beeld.

Voor de F1

Senna begon zijn racecarrière op vierjarige leeftijd op het kartcircuit. Na deelname aan de Formule Ford 1600 en 2000-klasses, won hij in 1983 de Marlboro British F3. Hieronder een foto van Senna in actie tijdens het Formule Ford-kampioenschap in 1981.

F1-debuut

Na zijn successen in de lagere categorieën mocht Senna testen bij Williams. Echter maakte hij zijn F1-debuut bij de renstal van Toleman.

Memorabele GP in Monaco

Bij zijn vijfde Grand Prix wist Senna zich meteen te verzekeren van een plek op het podium. En hoe. Leider Nigel Mansell verdween uit de wedstrijd na een crash, waarna Alain Prost de leiding overnam. Senna kwam snel dichterbij in zijn niet-competitieve bolide, maar de wedstrijdleiding nam de beslissing om de race na de 32ste ronde te staken wegens de slechte weersomstandigheden. Senna ging de vertragende Prost nog voorbij, maar volgens de reglementen golden de posities van een ronde eerder. Prost won, Senna werd tweede.

Eerste overwinning

Nadat Senna negende werd in zijn eerste F1-seizoen stapte de Braziliaan over naar het team van Lotus. Bij zijn tweede Grand Prix (in Portugal) in de Lotus 97T was het raak: Senna behaalde zijn eerste poleposition en won zijn eerste Grand Prix: de eerste van 41 overwinningen. Dat seizoen won hij ook nog de Grote Prijs van België.

Eerste wereldtitel

In 1988 verhuisde Senna naar McLaren, waar hij teamgenoot werd van Alain Prost. Het duo pakte 15 van de 16 overwinningen dat seizoen. Senna pakte zijn eerste van drie wereldtitels.

Rivaliteit met Prost

Het seizoen na Senna's eerste wereldtitel liep de samenwerking met Prost fout, wat leidde tot wellicht de grootste rivaliteit in de geschiedenis van de Formule 1. Hoewel de twee ook dat jaar een klasse te sterk waren, kregen de twee het steeds vaker met elkaar aan de stok, En dat leidde tot ongelukken. Dieptepunt was ongetwijfeld de GP van Japan in 1989. De twee gingen samen van de baan waardoor Prost wereldkampioen werd. Senna kwam echter via een zijweg de baan weer op, maar werd later alsnog gediskwalificeerd.

Record in Monaco

Niemand die op het legendarische circuit van Monaco zo vaak schitterde als Ayrton Senna. Liefst zes keer stuurde hij zijn bolide als eerste over de finish. Zijn eerste zege boekte hij in 1987, zijn laatste in 1993. Tot op vandaag is Senna nog steeds recordhouder met de meeste overwinningen in de dwergstaat.

Regenrijder

Senna stond bekend als een buitengewone regenrijder, iets wat hij geleerd had in zijn tijd op het kartcircuit. Bij elke regenbui trok de Braziliaan naar het circuit om de kunst van het regenrijden onder de knie te krijgen.

Dat Senna als geen ander in de regen kon rijden bewees hij in 1993 tijdens de Grand Prix van Europa in Donington Park, met misschien wel de meest memorabele openingsronde ooit. De Braziliaan reed op dat moment in de mindere McLaren-Ford, die niet competitief was ten opzichte van de Williams-Renault van Damon Hill en Alain Prost. Senna startte de wedstrijd vanaf plek vier. Kort na de start liet hij zich makkelijk inhalen, waarna hij op weergaloze wijze van de vijfde naar de eerste plaats snelde. Na een chaotische race als gevolg van het slechte weer wint Senna de wedstrijd met bijna anderhalve minuut voorsprong op Damon Hill. Eeuwige rivaal Prost moet genoegen nemen met de derde plek.

Laatste bloemen

Na zijn derde en laatste wereldtitel in 1991 eindigt Senna het daaropvolgende seizoen vierde. Het jaar daarna vecht hij een verbeten strijd uit met zijn ex-teamgenoot Alain Prost. Het water tussen de twee is nog steeds erg diep. Senna kent echter veel pech, waardoor hij de eindoverwinning aan Prost moet laten. De laatste twee Grand Prix' komen echter wel op naam van Senna. De Grote Prijs van Australië is meteen ook de laatste overwinning in de F1.

Fatale crash

In 1994 werd de Grand Prix van San Marino al in de kwalificaties overschaduwd door een dodelijk ongeluk: Roland Ratzenberger reed door met een beschadigde voorvleugel in plaats van de pits in te gaan. De voorvleugel brak met hoge snelheid af, waardoor de Oostenrijker met zijn Simtek tegen de muur knalde. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek dat Ratzenberger aan zijn verwondingen was bezweken.

Uiteindelijk startte Senna vanaf pole in de dwergstaat. In de vijfde ronde ging het fout: Senna verloor de controle over het stuur en boorde zich dwars door de muur. De Braziliaan werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. De Formule 1 verloor één van haar beste rijders ooit. In Senna's wagen werd een Oostenrijkse vlag gevonden waarmee hij aan het einde van de race Roland Ratzenberger wilde eren.