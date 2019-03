De grote vraag is: hoelang blijft Max geduldig?

De opportunistische Max-fan is natuurlijk al volledig om, na alle mooie jubelverhalen over Honda. Renault? Franse klootviolen waren het, die hun zaakjes niet op orde hadden. Maar nu komt alles goed, dankzij de Japanners. De hoge piefen bij Red Bull Racing zeggen het toch, dus het zal wel waar zijn zeker? Helaas, zo simpel is de uiterst complexe wereld die Formule 1 heet niet.



Natuurlijk heeft Honda een schat aan ervaring, kan het bogen op een rijke historie in de Formule 1 en beschikt het over een enorme portemonnee. Maar zelfs dan mag nog niet worden verwacht dat de voorsprong die Mercedes en Ferrari toch onmiskenbaar hebben, zomaar even wordt ingehaald. Zo’n proces vergt naast geld en kennis vooral tijd. In het gunstigste geval toch al gauw een paar maanden, wat dit seizoen tot een overgangsjaar zou maken. Verstappen lijkt dat zelf gelukkig ook te beseffen, want in tegenstelling tot zijn bazen kijkt hij nu zelf wel uit om grote verwachtingen uit te spreken. Daarvoor is hij door Renault iets te vaak teleurgesteld.