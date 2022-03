De lach is terug bij verrassend sterk Haas: ‘Denk dat iedereen ons voor Bahrein als laatste had ingevuld’

Door Arjan Schouten



Hij vloekte wat af in de eerste seizoenen van Drive to Survive, Haas-teambaas Günther Steiner. Met tien WK-punten op zak na één race is nu de lach terug. ,,We hebben niet gewonnen, hè”, grijnst Steiner als hij in Saoedi-Arabië ziet dat zijn hele terras vol zit met media na pas één race. ,,Nog niet.”

Bij de testdagen in Barcelona krabden de monteurs de sponsorlogo’s van het Russische Uralkali nog van de bolides, na de inval in Oekraïne. De opmaat van de onvermijdelijke exit van coureur Nikita Mazepin. Een geldkraan dicht, één coureur te weinig. Ja, zelfs het geplaagde Haas kende geen ongelukkiger voorseizoen. Die ellende kreeg echter een heerlijke twist. De Deen Kevin Magnussen keerde terug en bewees in Bahrein meteen dat er met de auto en Ferrari-motor helemaal niks mis is. Vijfde werd hij en Mick Schumacher greep met een elfde plaats maar net buiten de punten.

,,Na de zware, frustrerende seizoenen die we gehad hebben, is het wel heel fijn om eens in deze positie te zitten”, merkt Steiner, die drie jaar op rij onderin bungelde. Met een krappe begroting werd ook dit seizoen weer weinig van Haas verwacht. ,,Ik denk dat iedereen ons voorafgaand aan Bahrein ook als laatste had ingevuld. Maar niet alles draait om geld, ook trots speelt een rol.”

Het jonge Amerikaanse Haas, gedebuteerd in 2016, was binnen drie jaar het vijfde team in de Formule 1. Daarna duikelde het diep, maar door 2021 min of meer af te schrijven en alle focus op de ontwikkeling van de auto voor 2022 te richten, gelooft Steiner nu dat de ommekeer is ingezet. Dat besef doet iets met zijn gemoed. ,,Vorig seizoen kwam ik op de vrijdagen naar de circuits met een gevoel van: ‘hopelijk is dit snel voorbij’. Nu is het genieten voor iedereen in het team. Iedereen is weer gelukkig.”

