De race-ingrediënten voor Max Verstappen in Jeddah: focus, lef en geluk

Zijn kwalificatie eindigde in mineur, maar die dag ligt achter Max Verstappen. In de race is vanavond in Saoedi-Arabië (18.30 uur) nog veel te winnen. Spektakel lijkt gegarandeerd.

Door Rik Spekenbrink



Startplek drie, Max Verstappen kent hem als zijn broekzak. Het uitzicht van twee zilveren auto’s voor zich, hij kan het dromen. Maar waar het jarenlang vaak een gegeven was dat de twee Mercedessen na de start langzaam van hem weg zouden rijden, is dat vanavond in Jeddah niet het geval. Hij was zelf op zaterdag de snelste coureur, het kwam alleen niet terug in de uitslag van de kwalificatie.



Maar het statement was gemaakt, titelrivaal Lewis Hamilton noemde Red Bull - beter: Verstappen - een klasse apart. En Mercedes-teambaas Toto Wolff vermoedde dat de Nederlander pole position met bijna een halve seconde had gegrepen, als hij in die laatste bocht niet was geblokkeerd en daarna de muur had geramd.

Poll Wie wordt wereldkampioen? Max Verstappen

Lewis Hamilton Wie wordt wereldkampioen? Max Verstappen (53%)

Lewis Hamilton (47%)

Dat was een enorme meevaller voor Hamilton, die acht punten moet goed maken op Verstappen, met na de Grote Prijs van Saoedi-Arabië alleen nog een race in Abu Dhabi te gaan. Maar ze rekenen zichzelf nog lang niet rijk bij Mercedes. Waar het krachtsverschil de afgelopen races groot was, heeft Red Bull op het nieuwe stratencircuit aan de Rode Zee de snelheid weer gevonden. Hamilton weet één ding zeker, op weg naar die eerste linkerknik, gaat Verstappen er alles aan doen om op te rukken.

Wat vanavond voor Verstappen geldt, geldt ook voor Hamilton. Met het kampioenschap op het spel moet ieder risico op een ‘ketser’ worden vermeden, maar racen op 98 procent is evenmin een optie. Juist nu Verstappen in Jeddah een competitieve auto heeft, wil hij de marge van acht punt uiteraard vergroten, om de klus volgende week in de Emiraten af te ronden. Hij was positief verrast door de power van zijn auto. Die moet dan ook gemaximaliseerd worden.

Maar het wordt een linke exercitie. De baan is extreem snel en erg smal. Daar gaan coureurs tegen de muur belanden, of op elkaar botsen. De safety car gaat ongetwijfeld een rol spelen. ,,Het moeilijkst hier wordt om twee uur lang gefocust te blijven”, legde Daniel Ricciardo uit. ,,In het donker lijkt alles op elkaar, je moet echt van bocht tot bocht leven. Dat vraagt heel veel concentratie.”

Volledig scherm © ANP Graphics

Behalve durf en oplettendheid is ook de factor geluk niet te onderschatten. Op welk moment ‘valt’ bijvoorbeeld die safety car, en waar op het circuit? ,,Het punt is ook dat je, als je bijvoorbeeld rechts de muur raakt, terugschiet op de baan en iemand op je kan klappen”, zei Verstappen. Uit de problemen blijven is in Jeddah kortom een kwestie van kunde, maar ook van mazzel.

Rond de klok van half negen vanavond kan Nederland nog altijd een wereldkampioen Formule 1 rijker zijn. Als Verstappen achttien punten meer scoort dan Hamilton, is het zover. Daar moet, zacht uitgedrukt, nog het een en ander voor gebeuren. Maar op zo’n circuit, is geen enkel scenario onmogelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.