De taxi-chauffeur was wel klaar met Formule 1: 'Wat is daar nou zo leuk aan?'

Door Arjan Schouten



Hij kwam uit Calcutta en hij was boos. De taxi-chauffeur in Melbourne, die mij en wat Nederlandse collega’s vanochtend naar de Grand Prix in Albert Park bracht. ,,Wáár moet je heen?’’ riep hij, een tikje geïrriteerd. ,,Jullie ook al naar de Formule 1? Waarom dan? Wat is daar nou zo leuk aan?’’



Ik legde in m’n beste steenkolenengels uit dat het toch best een aardig spektakel is. Dat hij me ook best naar de Rod Laver Arena mocht brengen, maar dat we daar weinig te zoeken hebben nu de Australian Open al een tijdje afgelopen zijn. Dat het toch echt om auto’s draait, dit weekend in Melbourne. ,,Maar wat ga je daar doen, dan?’’ bleef hij obstinaat doorvragen. Ik legde uit dat ik van de media ben. Dat ik voor een Nederlandse krant werk. ,,Wat ga je schrijven dan?’’ klonk het, van achter het stuur. Ik vertelde hem over Max Verstappen en de kans op een podiumplaats. Of op een ontplofte motor. Hij grinnikte en had natuurlijk weer een antwoord. ,,Kun je niet gewoon een andere krant pakken en dat verhaal overschrijven? Dan kun je zelf lekker wat anders gaan doen. In de zon zitten of zo. Veel leuker.’’