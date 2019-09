De Vries: Dit is gewoon vreselijk, niet te bevatten

Door Arjan Schouten



Hij was er een dag later nog steeds behoorlijk beduusd van. De Nederlander Nyck de Vries ging gisteren aan kop van de Formule 2-race op Spa-Francorchamps, toen Hubert verongelukte na een zware crash bovenaan Eau Rouge. De kampioenschapsleider uit Friesland keerde meteen na het incident terug naar de paddock, maar had nog geen idee wat er gaande was. ,,Het was niet te bevatten. Vanaf het moment dat we in de paddock terugkeerden, hadden we geen idee wat er speelde. We wisten eerst niet eens wie er allemaal bij betrokken waren.”