De Vries positief verrast door team: ‘We konden meedoen en aanvallen’

,,Het was wel oké”, zei de nieuwkomer in de Formule 1 bij Viaplay. ,,Een redelijke comeback na dit hele weekeinde.” De Vries eindigde in de trainingen steevast in de achterhoede en kwam in de kwalificatie niet verder dan de negentiende plek. Vanaf de laatste startrij wist de AlphaTauri-coureur in de race enkele plaatsen winst te boeken.



,,Met onze racesnelheid konden we in het middenveld redelijk goed meedoen en aanvallen. Ik denk dat we wel lichtjes verrast zijn met het feit dat we echt in het midden van het middenveld zitten. We hadden misschien gedacht dat we wat meer op achterstand stonden. Maar we zitten erin en kunnen meedoen”, aldus De Vries.