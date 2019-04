De Vries tweede in chaotische hoofdrace Formule 2

De Vries startte vanaf de tweede plek, achter de Japanner Nobuharu Matsushita, de snelste man van de kwalificatie op vrijdag. Die had de Nederlander (24) echter al voor de eerste bocht te pakken. Aan de kop van de wedstrijd had de coureur van ART Grand Prix geen last van alle drukte en incidenten achter zich. Als één van de eersten dook De Vries naar binnen voor een pitstop, maar een probleem links voor maakte dat hij veel langer stil stond dan wenselijk. Het kostte hem een paar plekken.



,,Natuurlijk had het geholpen als de pitstop goed was gegaan. Ik weet niet precies wat er mis ging, maar het kostte me zo’n 3 seconden. Alleen moet ik eerlijk zijn: het team van Aitken was sneller bij de herstarts, op koudere banden", zei De Vries, die in een gevecht belandde met Nicholas Latifi, uiteindelijk in zijn voordeel beslecht. De race lag om de haverklap stil na crashes op het stratencircuit. Onder anderen Mick Schumacher en Tatiana Calderon, de vrouwelijke coureur, vielen uit.



Met nog 3,5 minuut op de klok ging de safety car voor de laatste keer de baan af. Het lukte De Vries echter niet meer om de eerste plaats van Aitken aan te vallen. Morgen volgt de sprintrace in de straten van Bakoe.