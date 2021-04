De Vries wint in Valencia na bizar slot Formule E-race en pakt koppositie in klassement

Bij het ingaan van de laatste ronde lag De Vries op de tweede plek achter António Félix da Costa. Maar de Portugees had zijn auto al bijna leeg gereden, terwijl de Nederlander juist nog een paar procent over had. Ook zijn de bolides van zijn achtervolgers had nog weinig vermogen over. Daar profiteerde De Vries optimaal van, waardoor hij als eerste over de finish kwam in Valencia. Robin Frijns eindigde als zesde.