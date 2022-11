Definitief: Mick Schumacher weg bij Formule 1-team Haas, Nico Hülkenberg neemt plaats in

Teambazen Haas en Williams: ‘Niet nog meer races in Formule 1, de vermoeid­heid slaat toe’

De Formule 1 moet pas op de plaats maken na een periode van snelle groei en de verleiding weerstaan om nog meer races toe te voegen aan de kalender. ,,We hebben stabilisatie nodig, anders bestaat het gevaar dat we een klif raken en in een afgrond vallen”, zegt teambaas Guenther Steiner van Formule 1-team Haas. ,,24 races is volgens mij op dit moment genoeg.”

6 november