Derde plaats voor Frijns in DTM op circuit van Spa-Francorchamps

Tegenwind voor strijdende Hamilton: ‘Wie heeft het recht om te vragen waarom ik wel of niet kniel?’

11:39 De wereldkampioen in de Formule 1 komt op voor de Black Lives Matter-beweging. En hij roept de hele F1-wereld al weken op om zijn voorbeeld te volgen, even gedreven en openlijk als hij dat doet. Het is vragen om tegenwind, die hij nu dan ook fors krijgt. ,,De Formule 1 is een democratie”, zo vindt de hoogste baas. Lees: Hamilton moet dimmen. Maar of hij dat ook doet?