‘Deze dag gaat Charles niet snel vergeten’

Een beetje beduusd liet de 21-jarige Monegask alle lof maar over zich heen komen. Een nieuwe coureur op pole position, de Formule 1 maakt het niet maandelijks mee. Dus werd hij door iedereen de hemel in geprezen. ,,Maar ik probeer vooral zo koel als mogelijk te blijven. Want WK-punten krijg je niet voor een pole, die worden mogen verdeeld’‘, bleef Leclerc die op en top professional zoals de wereld hem heeft leren kennen vorig jaar bij Sauber en dit jaar bij Ferrari. ,,Wat ik vanavond ga doen? Maar gewoon naar bed.‘’



De generatiegenoot van Max Verstappen is pas de eerste polesitter uit Monaco en dus de op een na jongste ooit. ,,Een paar maanden terug had ik daar nog niet op gerekend. Ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen voorafgaand aan dit seizoen’‘, meende Leclerc, die pas aan zijn tweede raceweekend voor de Scuderia bezig is. ,,Ik ben vooral heel blij met m’n laatste ronde in Q3, want ik reed alle sectoren sterk. In Australië was dat niet het geval en daar was ik toch wel een beetje teleurgesteld over.‘’