Dit is de Formule 1-kalender van 2024: eerste races op zaterdag wegens ramadan, Zandvoort eind augustus

De Grand Prix van China keert terug op het programma en de race in Azerbeidzjan verhuist van april naar september. De race in Japan gaat juist van de herfst naar de lente. Qatar is komend seizoen de voorlaatste race, gevolgd door de afsluitende grand prix in Abu Dhabi (8 december). Door de regionale wijzigingen hoopt de Formule 1 de logistieke lasten te verminderen en het seizoen duurzamer te maken.