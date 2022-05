Dit is waarom Max Verstappen en zijn collega's na elke race eerst op de weegschaal moeten staan

met video Nyck de Vries debuteert tijdens eerste vrije training in Spanje in Formule 1: ‘Geweldige kans’

Nyck de Vries bezet vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje een stoeltje bij Formule 1-team Williams. De Nederlander, regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E, vervangt op het circuit van Catalunya Alexander Albon en vervult daarmee bij Williams de rol van de verplichte young driver session voor dit seizoen. De Canadees Nicholas Latifi is de andere coureur in dienst van Williams.

16 mei