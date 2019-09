‘Dit weekend was gewoon niet goed genoeg’

Hij had er niet meer op gerekend na de vierde plaats in de kwalificatie. Maar ook het podium in de Grote Prijs van Singapore kon het gevoel van een gemiste kans niet helemaal wegspoelen bij Max Verstappen. ,,We kwamen hier om te winnen.‘’

Door Arjan Schouten



Leuk, die derde plek. Mooi glimmend bekertje erbij voor de prijzenkast. Weer champagne spuiten op het podium van Singapore, net als vorig jaar. Maar voor een derde plaats was Max Verstappen niet naar Azië gekomen. En dan mocht het na de kwalificatie van zaterdag nog een meevaller heten, Verstappen beschouwde liever het weekend in zijn geheel na dan alleen de race. ,,Dit was gewoon niet goed genoeg”, zo meende hij. ,,We kwamen hier om te winnen en dat deden we niet. De kwalificatie was nog wat slechter dan vandaag, dus laat dit daarom maar een wake-up call zijn.”

Bekijk hier de samenvatting:

Hij had wel zo zijn ideeën waar het aan schortte, dit weekend in Singapore. Na de kwalificatie waarin hij klaagde over grip, was er al meteen gesleuteld aan zijn RB15. ,,De auto was in de race wat beter, maar ik was nog altijd niet in de positie om aan te vallen. Ik kon wel gewoon volgen, maar uiteindelijk draaide het allemaal vooral om bandenmanagement en op het juiste moment naar binnen gaan. Zo mogen we na de lastige kwalificatie nog spreken van best een goed resultaat.”