Dominantie Max Verstappen blijft bijzonder: ‘Hij heeft het druk, maar voelt geen druk’

Met video's Lando Norris voor nu tevreden met tweede plek achter Verstappen: ‘Kan pas winnen als Max stopt’

Lando Norris is voor nu tevreden met zijn tweede plek achter de oppermachtige Max Verstappen in de Formule 1. Net als twee weken geleden in eigen land op Silverstone kwam de Brit in de Grote Prijs van Hongarije het dichtst in de buurt bij de Nederlander, iets wat de coureur van McLaren voorlopig als het maximaal haalbare ziet.