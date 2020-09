Doornbos: ‘Ik werk niet voor de familie Verstappen’

Door Rik Spekenbrink



Hij heeft de rit van Amsterdam naar Rotterdam gemaakt in de nieuwe Porsche Taycan, van zijn sponsor meegekregen om te testen. Drukt Robert Doornbos zijn rechtervoet in, dan komen er 760 paardenkrachten vrij. ,,Níet normaal’’, zegt hij glunderend. Klein minpunt: het ‘beest’ is volledig elektrisch. Dus bij aankomst moet hij meteen op zoek naar een laadpaal. ,,Wat een gedoe, man. Geweldige wagen, maar hier ben ik toch te veel petrolhead voor.”



Doornbos (39) groeide op in Hillegersberg en stelde zelf voor het interview in zijn geboortestad te doen. Hij trouwde met ‘Tante Sjaan uit de Jordaan’ en Chantal Bles wil niet weg uit de hoofdstad. ,,Maar ik voel me nog wel echt Rotterdammer”, zegt hij lopend van Centraal Station richting Hofplein. ,,Aardig opgeknapt hier.’’