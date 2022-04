Drama voor Max Verstappen in Australië: ‘Ik ruik een vreemde vloeistof’

Max Verstappen heeft al voor de tweede keer dit seizoen de finish niet gehaald in de Formule 1. De wereldkampioen viel in de Grote Prijs van Australië na 38 rondes uit, terwijl hij op de tweede plaats reed achter winnaar Charles Leclerc . Dat overkwam Verstappen ook al in de openingsrace in Bahrein.

De motor in de Red Bull-auto begaf het na 38 van de 58 rondes. Verstappen had op dat moment al een flinke achterstand op de leidende Ferrari-coureur Leclerc. Kort daarvoor zette hij wel de snelste raceronde neer. ,,Ik ruik een vreemde vloeistof", zei hij over de boordradio. ,,Stap snel uit, Max", zei de teamleiding daar vervolgens op.

De Nederlander won twee weken geleden wel de Grote Prijs van Saudi-Arabië, na een lang en fel gevecht met Leclerc. Verstappen had in Australië de kans om door te stoten naar de tweede plek in het WK-klassement, omdat Ferrari-coureur Carlos Sainz al vroeg uitviel. De Spanjaard was zowel in Bahrein (tweede) als Saudi-Arabië (derde) op het podium geëindigd en stond met 33 punten voor Verstappen (25 punten) in het klassement.

De kopman van Red Bull had op het Albert Park Circuit niet de snelheid om het gevecht aan te gaan met WK-leider Leclerc. De Monegask had Verstappen in de kwalificatie afgetroefd in de strijd om poleposition en reed in de race al snel vooraan weg. De safetycar kwam twee keer de baan op, na het uitvallen van Sainz en een crash van Aston Martin-coureur Sebastian Vettel, maar Leclerc kwam ook na beide herstarts niet in de problemen. Verstappen probeerde het nog wel even na de tweede herstart, maar Leclerc verdedigde zijn leidende positie en reed daarna weg bij de Nederlander.

Vorig seizoen viel Verstappen drie keer uit. In Azerbeidzjan kreeg hij in leidende positie een klapband, op Silverstone en Monza eindigde de Nederlander in de grindbak na een botsing met zijn rivaal Lewis Hamilton.

