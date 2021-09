Drie plekken gridstraf voor Verstappen: ‘Wilde hard maar eerlijk racen’

VideoMax Verstappen is door de stewards als schuldige aangewezen na de botsing met Lewis Hamilton op Monza. De Nederlandse WK-leider heeft voor de Grand Prix van Rusland, over twee weken in Sotsji, alvast een gridstraf van drie plekken gekregen.

Volledig scherm © AFP Het gaat allemaal om het moment in de 26ste ronde van de GP van Italië. Hamilton had zojuist een pitstop gemaakt en keerde terug op de baan, waarbij de aanstormende Verstappen zijn kans schoon zag voor een inhaalmanoeuvre aan het adres van zijn grote concurrent. Zij aan zij gingen de kemphanen door de chicane, Verstappen stuiterde over een kerbstone en belandde bovenop de Mercedes van Hamilton. Einde race voor beide titelkandidaten.

De vraag was vervolgens of er een schuldige aan te wijzen was en zo ja, wie dan. Hamilton en Verstappen hadden om 17.15 uur een afspraak bij de stewards, waar Verstappen als schuldige werd aangewezen en een gridstraf kreeg voor de volgende race.

,,De stewards hebben naar beide coureurs geluisterd en het beeldmateriaal bestudeerd. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat vooral Verstappen de botsing te verwijten was", valt in het verdict te lezen. De stewards waren van mening dat Verstappen niet ver genoeg naast Hamilton zat, wat volgens hun lezing pas ín bocht 1 echt het geval was. ,,Volgens de stewards kwam dit manoeuvre te laat om nog het ‘recht op raceruimte’ te hebben. En hoewel Hamilton verder van de kerb af had kunnen sturen om het incident te voorkomen, vonden de stewards dat zijn positie acceptabel was.”

Verstappen: ‘We zijn professionals en zullen doorgaan’

Inmiddels heeft Verstappen zelf ook gereageerd op zijn straf. ,,Ik was daar om hard maar eerlijk te racen. Persoonlijk ben ik het niet helemaal eens met de straf, ik vond het zelf een ‘racing incident’. Wat vandaag is gebeurd is allemaal heel ongelukkig, maar we zijn allebei professionals en zullen doorgaan.”

Red Bull Racing heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de straf. Kijkend naar de reactie van teambaas Christian Horner lijkt het er echter niet op dat ze dit gaan doen. ,,De drie plekken gridstraf zijn een grote teleurstelling, maar we accepteren de beslissing van de stewards. Wij vonden dit oprecht een race-incident. Uiteindelijk is het erg frustrerend om te zien dat beide auto's uitvielen. Vandaag is het vooral belangrijk dat de halo zijn werk heeft gedaan.”

