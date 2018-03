‘Druk? Ik doe gewoon m’n ding’

,,Dit seizoen geeft mij écht niet meer druk dan vorig seizoen of dat seizoen daarvoor. Wat andere mensen van mij verwachten, dat maakt me niks uit’‘, houdt de 20-jarige coureur van Red Bull Racing vol. ,,Dat ik gezien word als de exponent van een nieuwe generatie die deze sport moet gaan leiden? Daar ben ik niet mee bezig, eigenlijk. Net als met wat er allemaal om me heen gebeurt, in eigen land. Ik ben altijd bezig, altijd aan het reizen, trainen of racen. Veel gaat ook gewoon langs me heen.''