Een kort en fantasieloos rondje in Bahrein: chaos niet te vermijden

Hamilton wint weer Verstappen na tweede plek in Bahrein zeer kritisch op team en Albon

29 november Max Verstappen was niet tevreden na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Bahrein. De Nederlander eindigde achter Lewis Hamilton en had niet het gevoel dat er qua eindklassering meer in had gezeten, maar desondanks was hij kritisch op zijn team en ploeggenoot Alexander Albon.