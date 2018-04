Een persconferentie om in te lijsten

Door Arjan Schouten



Ze hadden bij de FIA weer een nieuw format bedacht voor de persconferentie na de race. Elke week doen ze daar wat anders, daar is qua opzet werkelijk geen pijl meer op te trekken. Nu mochten twee genomineerde journalisten uit Duitsland en Italië (ja, serieus waar) eerst een kwartiertje vragen stellen in alle talen die ze wilden. De Duitser begon in het Duits tegen Sebastian Vettel. Zijn Italiaanse buurman ging met een glunderend gezicht verder in het Italiaans met Vettel, die wederom in het Duits antwoordde. Toen begon de Duitser in het Engels tegen Valtteri Bottas, die in het Fins antwoordde, om vervolgens over te schakelen op Engels en weer terug naar Fins. En dat was het moment dat Lewis Hamilton het niet meer helemaal leek te volgen. Met de blik van een verdwaalde toerist onderbrak hij zijn teamgenoot even om de vragensteller zelf iets te vragen. ,,Sorry dat ik er zo tussendoor kom, maar spreek jij ook Fins? Want ik zie je de hele tijd mee knikken met Valterri’s antwoorden, maar volgens mij begrijp je er helemaal niets van."

Gelach alom. Zeker toen de vloer werd geopend voor de rest van de aanwezige media en een journalist in hakkelend Engels zowaar besloot drie vragen ineen te stellen aan alle aangeschoven pionnetjes. U raad het al, bij vraag drie was iedereen vraag één alweer vergeten. De sfeer werd nog wat verbeterd toen Vettel zich boos maakte om een toch vrij terechte vraag van een collega van de NOS, die toch wel eens van Hamilton wilde weten waarom hij Max Verstappen een deurtje verder zojuist een ‘dickhead’ had genoemd. Oneerlijk, meende Vettel. Hamilton sprak daar uit emotie, je schuift een voetballer die zojuist onder het gras geschopt is ook niet meteen een microfoon onder de neus. Daarbij even vergetend dat tussen de botsing met Verstappen en het moment dat de Brit de beelden terug zag, dik 90 minuten zaten.

Bedompte ruimte

Toen een Bahreinse radiopresentatrice ook nog eens met een wollige introductie aan een vraag begon die helemaal geen vraag was, werd het helemaal gieren in de bedompte ruimte. Stiekem wilde ze alleen maar aan alle drie de coureurs vragen of ze alsjeblieft iets liefs wilden zeggen over de fans in Bahrein. Vettel wilde het wel, maar verstopte toch mooi een sneer in zijn antwoord. ,,Fijn om te zien dat er weer veel mensen waren gekomen," begon hij nog lief. ,,Het zou niet erg zijn als het er volgend jaar nog meer zijn."

Bottas was er toen al wel klaar mee. Iets liefs over Bahrein? ,,Eh… De zon schijnt hier altijd, altijd goed."

En Hamilton? Die was in zijn element. Dit was precies een vraag voor hem. ,,Mijn liefde is hier, zoals ik ook al zei op het podium. The fans are amazing."