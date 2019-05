Een Schumi-burger of een Pizza Panis, in Monaco kan het allemaal

Door Arjan Schouten



Na alle herinneringen aan Niki Lauda, hoe mooi ook, had uw verslaggever even iets luchtigs nodig in Monaco. De sfeer was wat bedrukt in de paddock van het prinsdom, wat logisch is na het verlies van zo’n groot coureur. En tegelijkertijd voelde het goed om te zien dat het circus gewoon door blijft draaien. Dat op niemand wordt gewacht. Zo werd er reeds op de mediadag alweer uitgebreid geproost en getoost met de duurste flessen wijn, in de restaurants en de jachten rondom het circuit. En dat al op een woensdag, in Monaco is het altijd feest.



Neergestreken voor een lunch bij Stars ’N’ Bars met uitzicht op de paddock kwamen we maar weer eens tot de conclusie dat de race nooit ver weg is in Monaco. Dat de hele industrie in het ministaatje niet zonder de race kan. Zo bleken alle gerechten gecategoriseerd naar coureurs, die allemaal wel eens bij het restaurant op bezoek zijn geweest.



Bij de starters natuurlijk een foto van Charles Leclerc, de lokale favoriet. Bij de burgers Michael Schumacher. Een foto van Oliver Panis, de totaal onverwachte winnaar in 1996, pronkt al jaren boven het pizza-aanbod. Nico Hulkenberg is een man van de wereldgerechten. En Niki Lauda hield blijkbaar van de Tex-Mex afdeling. Dat Felipe Massa fan was van vegetarisch eten, wist u vast ook niet. En waarom Max Verstappen afgebeeld staat bij de glutenvrije gerechten, is voor ons ook een raadsel. Die verwacht je toch eerder bij de energiedrankjes. Dat Mika Hakinnen de toetjes toebedeeld krijgt, is dan wel weer logisch. Zelden zo’n zoete lieve kampioen gezien als de Fin, die graag op een elektrische step door Monaco zoeft.



De plaats van Lewis Hamilton op de menukaart? Voor de vijfvoudig wereldkampioen bladert u helemaal naar achteren. Lewis staat boven het kindermenu.