Eerste Grand Prix in Melbourne zegt nog niets over de rest van het seizoen

Door Arjan Schouten



Mooi mechanisme is dat toch elk jaar weer. Wordt er een hele winter uitgekeken naar de eerste Grand Prix, voor wat duidelijkheid na al dat eindeloze gezwets over ieders kansen. Blijk je daarna nog niets wijzer te zijn, als je de heren coureurs geloven mag. Welkom in de Formule 1. Een wereld waarin iedereen het zelden eens is, maar wél als het gaat over de stelling dat de seizoensopener in Australië geen juiste indicatie is voor de rest van het seizoen. Een stratencircuit, geen écht racerondje.