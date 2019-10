Eerste rechtszaak dient tegen circuit Zandvoort: 'Belang Formule-1 niet boven pad en hagedis’

Het is de eerste rechtszaak over voorbereidingen rond het racecircuit in aanloop naar de Formule-1. Het is de bedoeling dat op 3 mei 2020 voor het eerst sinds 1985 een Grand Prix wordt verreden in Zandvoort.



De padden en hagedissen in het duingebied rond het circuit zijn ‘zwaar beschermde Europese soorten’. Die mogen alleen verstoord worden als sprake is van een ‘dwingend openbaar belang’, betoogde de advocaat van Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (SNAW). Volgens haar is dat het geval als bijvoorbeeld een haven of vliegveld wordt aangelegd. ,,Het organiseren van een Formule 1 is echt van een heel andere orde."