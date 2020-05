Eindelijk is er dan groen licht voor F1

De dubbele Grote Prijs van Oostenrijk, die begin volgende week officieel zal worden aangekondigd door de Formule 1 zelf, zal in niets lijken op de oranje feesten van de laatste jaren, toen alleen uit Nederland bijna 30.000 fans afreisden naar het circuit in Stiermarken. De verwachting dat er maximaal 2000 mensen op het circuit actief mogen zijn, wat zowel bij de Formule 1-teams als bij de supportrace-teams tot een zwaar gereduceerde afvaardiging zal leiden. Alle coureurs en teammedewerkers worden getest als ze Oostenrijk inreizen en blijven in en om het circuit opereren in een ‘gesloten biosfeer’ als ‘team-families’ zodat de risico’s minimaal blijven. Berichten over mogelijk 500 toegestane toeschouwers werden vandaag weer tegengesproken. Zo vallen Formule 1-races zónder publiek volgens het Oostenrijkse ministerie technisch gezien niet onder evenementen, die nu verboden zijn. Maar is er technisch sprake van een ‘sportfaciliteit’. En open is de Red Bull Ring al langer, deze week functioneerde het circuit, eigendom van Red Bull, al als testlocatie voor meerdere racesklassen.

Historie

Bijna vier maanden na de in extremis afgelaste Grand Prix van Australië wordt de ‘Doppel-Rennen’ in Oostenrijk begin juli meteen een historische. Niet eerder in de Formule 1-geschiedenis werd er in één seizoen twee keer op dezelfde baan gereden en al helemaal niet binnen een week. Als eerste grote race in Europa sinds de uitbraak van het corona-virus hoopt de sport in Oostenrijk een signaal af te geven, na maanden waarin de sport klap op klap kreeg. De dubbele ontmoeting in Spielberg moet de kickstart zijn van een seizoen waarin zeker acht races nodig zijn om nog van een WK te mogen spreken. Maar minimaal vijftien zijn er nodig om aan de miljoenencontracten met de rechtenhouders te voldoen. Daarom is de verwachting dat begin volgende week een kalender voor zeker het eerste (Europese) deel van het seizoen verschijnt, met daarop races in Boedapest (naar verluidt 19 juli), Engeland (2 en 9 augustus), Spanje (16 augustus), België (30 augustus) en Italië (6 september. Waar Formule 1 daarna vervolgt is vooralsnog niet duidelijk.

Hermann Schützenhöfer, gouverneur van de regio Stiermarken, is logischerwijs euforisch dat zijn streek decor mag zijn van een bijzondere seizoenstart waar straks heel de wereld naar zal kijken. ,,Dit is een advertentie van onschatbare waarde voor Stiermarken. Fantastisch dat we spannende races en de prachtige beelden van onze streek via tv naar de wereld kunnen sturen’’, aldus Schützenhöfer bij het Oostenrijkse Sport24.



Red Bull-topman en Oostenrijker Helmut Marko, die de laatste weken optrad als bemiddelaar tussen het circuit en de sportbazen, sprak eerder ook al over de ‘onschatbare waarde voor Oostenrijk en de Oostenrijkse regering om zo’n evenementen te organiseren’.



Max Verstappen zal het decor van de bijzondere start van zijn zesde seizoen in de Formule 1 logischerwijs prima vinden. De Limburger won zijn laatste twee optredens op de Red Bull Ring en eindigde in 2016 ook al als tweede op het thuiscircuit van zijn werkgever. ,,Het circuit en de mensen van Project Spielberg hadden vanaf dag één een wens en een plan om dit mogelijk te maken’’, vertelde wedstrijdleider Michael Masi in een podcast op Sky Sports. Op de vraag of Verstappen en co. straks wel weer meteen los kunnen in Oostenrijk, na maanden van rust, gaf hij een duidelijk antwoord. ,,Ze rijden niet voor niks in de Formule 1, we hebben het over de beste coureurs ter wereld. Oké, ze hebben zelden zo lang niet in een auto gezeten, maar ik maak me daar totaal geen zorgen om.’’