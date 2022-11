‘Emotionele’ Sebastian Vettel laat nog één keer zien wat hij kan in kwalificatie: ‘Morgen wordt een grote dag’

Met samenvattingHet was geen P1, zo gaf hij ook zelf toe, maar in zijn allerlaatste kwalificatie trok Sebastian Vettel toch weer even de aandacht naar zich toe. De Duitser liet nog één keer zien waartoe hij in staat was op zaterdag en begint als negende aan het slotstuk van zijn glansrijke carrière. ,,De auto kwam tot leven.”

In zijn Aston Martin knokte Vettel hij zich met een paar indrukwekkende rondes naar het beslissende gedeelte van de kwalificatie. De Duitser had niet de banden om daar nog wat schade in aan te kunnen richten. ,,Ik voelde me heel goed aan het eind van Q1 en Q3, dus ik had graag nog een verse bandenset gehad in Q3. Alles bij elkaar was het een hele goede kwalificatie en we staan op een mooie plek voor morgen.”

Bij het Britse Sky vertelt de viervoudig wereldkampioen dat het toch wel wat met hem doet, die laatste dagen in de Formule 1. ,,Ik zit nu nog een beetje in mijn concentratie, maar voorafgaand aan de kwalificatie was het wel een beetje emotioneel. Morgen wordt een grote dag, maar we moeten niet vergeten dat er ook nog een opdracht ligt. We moeten zoveel mogelijk punten scoren en Alfa Romeo zien te slaan om misschien nog zesde te kunnen eindigen in het constructeurskampioenschap.” Eén race voor het einde bedraagt de achterstand van Aston Martin op de Alfa's vijf punten.

Bekijk Vettels snelste ronde uit Q3

Een viervoudig wereldkampioen kan de Formule 1 natuurlijk niet onopgemerkt verlaten. Sommige coureurs rijden dit weekend dan ook met een eerbetoon, bijvoorbeeld op hun helm. Afgelopen donderdag ging de hele grid zelfs samen eten. ,,Er hangt momenteel een hele goede sfeer in de rijdersgroep", aldus Vettel bij Viaplay. ,,Het is mooi als sommige coureurs van die kleine dingetjes doen. Dat maakt me trots en laat zien dat sommige dingen die ik heb gedaan toch iets voor mensen betekend hebben.”

Dat Vettel goed ligt bij zijn concurrenten en collega's, zal later op de avond opnieuw blijken in Abu Dhabi. Hij heeft namelijk de hele paddock uitgenodigd om met hem een ronde over het Yas Marina Circuit te rennen dan wel lopen. ,,Dit is hoe Sebastian gekozen heeft afscheid te nemen van alle mensen die onderdeel zijn geweest van zijn Formule 1-avontuur", valt te lezen in de uitnodiging die iedereen heeft gekregen voor #RunWithSeb. Vettel ziet dit als een mooie kans om herinneringen op te halen na vijftien jaar, 57 keer pole position, 53 overwinningen en vier wereldtitels in de koningsklasse.

Volledig scherm Sebastian Vettel. © REUTERS

