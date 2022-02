Enorme contractverlenging: Formule 1 blijft zeker tot en met 2036 racen in Bahrein

Max Verstappen doet mee aan virtuele 24 uur van Le Mans

Max Verstappen gaat volgende week racen in de virtuele versie van de 24 uur van Le Mans. Net als in 2020 doet de Formule 1-wereldkampioen dat voor Team Redline, zo maakte dat team bekend via Twitter. In deze racewedstrijd gaan topcoureurs vanachter een scherm de strijd met elkaar aan. De winnaar krijgt 125.000 dollar.

7 januari