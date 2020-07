Enorme regen- en onweersbuien dwarsbomen mogelijk kwalificatie

vrije training 1 LIVE | Verstappen klokt snelste tijd, wagen Latifi afgevoerd

11:39 Het ging in de Formule 1-wereld maar over één man deze week: Fernando Alonso. Vanaf vandaag gaan we weer over tot de orde van de dag en wordt er daadwerkelijk gereden. Wederom op de Red Bull Ring, waar Max Verstappen afgelopen zondag uitviel. Hoe vergaat het de Nederlander vandaag in de trainingen? Vanaf 11.00 uur mis je hier geen moment!