Er lijkt iets te zijn geknapt in de bromance van Max Verstappen en Sergio Pérez

Geëmotio­neer­de George Russell na allereer­ste F1-zege: ‘Ik ben zo trots op het hele team’

Na een seizoen waarin Mercedes lange tijd achter de feiten aanliep, maakte George Russell een einde aan de droogte. In Brazilië had hij van start tot finish alles onder controle en won hij zijn allereerste Formule 1-race. ,, Ik ben zo trots dat ik als winnaar over die streep ben gekomen.”

13 november