‘Excellente’ Max Verstappen toont wéér zijn klasse: ‘Niemand had hem hier kunnen verslaan’

Door gebrek aan talent en aanwas nog geen vrouwen in de Fomule 1: ‘Zal nog wel tien jaar duren’

Een vrouwelijke coureur in de Formule 1 is een traject van de lange adem. „Het zal denk ik nog wel tien jaar duren voordat we weer een vrouw zien op de startgrid”, zegt oud-coureur Susie Wolff in The Guardian.