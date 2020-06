F1-baas Brawn steunt Hamilton in strijd tegen racisme

Sportdirecteur Ross Brawn van de Formule 1 stelt zich vierkant op achter zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in zijn strijd tegen racisme. ,,Hij is een geweldige ambassadeur voor onze sport. Ik denk dat zijn recente uitlatingen zeer geloofwaardig zijn. We steunen hem volledig.”

Eerder op de dag had Hamilton nogmaals krachtig stelling genomen in het mondiale racismedebat. De 35-jarige Brit riep regeringen over de hele wereld op alle standbeelden van mensen met racistische achtergronden af te breken. Hij deed zijn oproep op Instagram bij een foto van een demonstratie tegen racisme in Bristol. De actievoerders trokken zondag het beeld van Edward Colston van hun sokkel en smeten het in het water.

Colston was een zeventiende-eeuwse zakenman en politicus die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. ,,Ons land eerde een man die Afrikaanse slaven verkocht! Alle standbeelden van racistische mannen die geld verdienden door een mens te verkopen, moeten worden gesloopt”, schreef Hamilton.

De Mercedes-coureur roert zich sinds de gewelddadige dood van George Floyd, die door hardhandig politieoptreden eind vorige maand om het leven kwam, heftig op social media. Hij was één van de eerste sportberoemdheden die zich meteen uitte na het tragische overlijden van de Amerikaan. Hamilton bekritiseerde daarnaast zijn collega’s in de Formule 1, die zich stil hielden bij de protesten tegen racisme en beschreef de autosport als een door blanken gedomineerde sport. Hij is zelf de enige zwarte rijder in het huidige deelnemersveld.

,,We staan volledig achter wat Lewis heeft gezegd”, benadrukte Brawn. ,,Wat er gebeurde was vreselijk, het gebeurt veel te vaak. Je hebt de publieke reactie erop gezien. We steunen hem volledig.”

Hamilton kreeg eerder al bijval van zijn teambaas Toto Wolff. “Ik denk dat het goed is dat Lewis als superster het voortouw neemt in een sport die erg wordt gedomineerd wordt door witte mannen.”