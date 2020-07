F1-battle: Is een eerste wereldtitel voor Verstappen in 2020 minder waard?

Rik: ,,Nee dus. Vooralsnog hebben we acht races op de kalender, misschien komen er nog een paar bij. Maar zonder publiek, met meerdere keren twee GP’s achter elkaar op hetzelfde circuit en zonder een bezoekje aan racemonumenten als Monaco en Suzuka is dit bij voorbaat een Formule 1 light-seizoen. Daar kan niemand wat aan doen, maar ik had voor Max Verstappen een mooier draaiboek in gedachte, als het gaat om zijn eerste wereldtitel.”

Arjan: ,,Beste Rik, een titel is een titel, of het nu gaat om 8, 12 of 22 races. Het is wat het is. De tegenstanders zijn hetzelfde, de auto’s zijn hetzelfde, alleen de decors zijn anders. Natuurlijk is dat jammer, maar over 5 jaar lees je dat nergens meer terug. Sterker: misschien is een eventuele titel van Verstappen in 2020 nog wel bijzonderder. Het zijn moeilijke omstandigheden. Hij zat maanden niet in een Formule 1-auto. En hij weet van tevoren nog niet op hoeveel circuits hij gaat rijden en welke races erbij komen. Bovendien is er minder room for errors.”

Rik: ,,Het omgekeerde is ook waar: door twee races te winnen, ben je al een eind. Het mooie van Formule 1 is dat over een reeks van 22 races de beste altijd wint. Stel je komt uit op 11 races. Dan is elke uitvalsbeurt dubbel zo duur. Hoe kleiner de kalender, hoe groter ook de kans op een toevalskampioen."



Arjan: ,,Er zijn wel meer kampioenschappen beslist door een uitvalbeurt. Natuurlijk is het nu bepalender. Haal je een keer 0 punten en de concurrent 25, dan moet je daarna bijna alle races winnen. Maar dat hoort er allemaal bij.”

Rik: ,,En de factor publiek dan? Jij weet ook hoe mooi de sfeer op het circuit normaal gesproken is. Stel dat er het hele seizoen geen toeschouwers op de tribune zitten, dat haalt de sjeu er wel af wat mij betreft. Champagne spuiten zonder fans, je wereldtitel vieren zonder fans. Een beetje zoals Liverpool laatst… Ik kan me toch voorstellen dat Max Verstappen het in zijn droom anders voor zich zag, toen hij als jong ventje in de kart stapte met maar één doel: die wereldtitel Formule 1.”

Arjan: ,,Ja, het zal klinisch zijn. Dat is niet wat je hoopt en niet wat je wil. Maar we hadden een paar maanden geleden toch überhaupt niet gedacht aan een kampioenschap? En het alternatief, virtueel racen, daar werd niemand blij van. Veel mensen kunnen nu weer genieten van deze sport. En vanuit de coureur bezien is het gebrek aan publiek minder erg. Dat is, zoals bij het voetbal, geen opzwepende factor. Door de helm, motor en de communicatie met de engineer hoort hij de fans toch niet schreeuwen. Het is simpel: we moeten nu blij zijn met wat er wél is.”

