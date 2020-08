F1 blaast zeventig kaarsjes uit: vijf iconische races uit de roemrijke historie

Chaos in Canada (GP Canada, 2011)

Op het oog onmogelijke inhaalacties, crashes, regen... Gooi die ingrediënten in de blender en er ontstaat een unieke, onweerstaanbare cocktail met een Formule 1-smaakje. Zo ook in 2011, toen Canada het decor was van de koningsklasse van het racen. De eerste vier ronden werden vanwege de zware neerslag verreden achter de safety car, die in totaal zes keer zijn opwachting moest maken.



Ook werd de race vanwege het noodweer nog ruim twee uur stilgelegd. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Jenson Button, die tweemaal door het oog van de naald kroop nadat hij botste met Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Button belandde op de tweede plaats, maar reed zijn McLaren op bizarre wijze als eerste over de streep. Zes pitstops moest de Engelsman maken om de zege binnen te slepen in de langste Formule 1-race ooit.

Jenson Button in 2011.

Anticlimax in titelstrijd (GP Australië, 1994)

Op voorhand een van de meest beladen races uit de historie van de Formule 1 beleefde een krankzinnige anticlimax. Voorafgaand aan de laatste race van het seizoen voerde Michael Schumacher de WK-ranglijst aan met 92 punten, eentje meer dan concurrent Damon Hill. Bij menig Formule 1-fanaat staat de crash tussen beide topcoureurs tot in de lengte der jaren in het geheugen gegrift.



In ronde 36 belandde leider in de race Schumacher naast de baan in de beroemde East Terrence-bocht. De Duitser raakte de muur, maar probeerde in langzaam tempo zijn race te hervatten. Hill rook bloed en probeerde Schumacher te passeren, maar laatstgenoemde gooide resoluut de deur dicht. De coureurs knalden op elkaar en kregen een DNF achter hun naam. Schumacher was desondanks de gelukkige: hij verdedigde met succes zijn koppositie en veroverde zijn eerste wereldtitel.

Schumacher en Hill.

Tumult in Bakoe (GP Azerbeidzjan, 2017)

Van P10 naar de eindzege, dan moet er meestal wel heel veel gebeuren in een race. Zo merkte ook Daniel Ricciardo in 2017. In Azerbeidzjan was de Australiër de gelukkigste. Crashes en uitvalbeurten van onder meer Max Verstappen, Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen en Daniil Kvyat zorgden voor een ongekende chaos op de grid. Na 21 ronden werd de rode vlag gezwaaid en konden de coureurs even naar adem happen. Saillant: tijdens een van de vele safety car-ronden knalde Sebastian Vettel achterop de traag rijdende Lewis Hamilton, waarop de Duitser furieus reageerde. Hij beukte tegen Hamilton aan, wat hem op een stop-and-go-penalty kwam te staan. Het was tekenend voor de tumultueuze wedstrijd in Bakoe.

Daniel Ricciardo won de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

Gitzwarte dagen op Imola (GP San Marino, 1994)

Met afstand de meest dramatische race van de laatste dertig jaar. Op 1 mei 1994 overleed de legendarische coureur Ayrton Senna op het circuit van Imola, nadat de Braziliaan keihard de muur in was gereden. Twee uur en twintig minuten na de race kregen zijn collega's het dramatische bericht dat de drievoudig wereldkampioen de crash niet had overleefd. Eerder dat weekend verloor Rubens Barrichello zijn bewustzijn na een harde klap. Tijdens de kwalificatie crashte ook Roland Ratzenberger met een dodelijke afloop. Twee doden in één raceweekend, het zal voor altijd de Grand Prix van San Marino overschaduwen. Dit seizoen maakt het illustere circuit na dertien jaar afwezigheid zijn comeback op de Formule 1-kalender.

Senna's wagen in de prak.

Sensationele Max (2016)

Door een Nederlandse bril bekeken hoort de race op Interlagos in 2017 tot de pareltjes uit de roemrijke historie. Ook deze race werd geteisterd door regen, waardoor de eerste zeven ronden onder leiding van de safety car werden gereden. Daarna barstte het spektakel los op het kletsnatte circuit. Max Verstappen belandde na een pitstop zestien ronden voor het einde op plaats zestien, maar reed zijn Red Bull na een onvergetelijke inhaalrace naar P3. Iconisch werd de spin die Verstappen maakte, waarna hij zijn bolide knap op de baan hield. Met die actie veroverde hij de harten van het complete Formule 1-publiek.

