F1 houdt adem in: zegt Oostenrijk ja tegen GP's?

Al weken beheerst Silverstone het Formule 1-nieuws. Wél of niet racen in Engeland? Maar ook de beoogde seizoenstart op de Red Bull Ring is nog altijd niet definitief goedgekeurd. ,,We zijn druk bezig met de beoordeling van het plan.’’

Door Arjan Schouten



De teams, de coureurs, de fans. Allemaal tellen ze af naar 5 juli. Die dag moet het Formule 1-seizoen 2020 dan eindelijk starten, met meteen een tweede race een week later. Beiden op de Red Bull Ring in Spielberg, Oostenrijk, zo communiceerde de Formule 1-top weken geleden al. Maar definitief groen licht voor die dubbele kickstart van het racejaar laat nog altijd op zich wachten. ,,We zijn druk bezig met de beoordeling van het veiligheidsplan’’, vertelde de verantwoordelijke minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober vandaag nog maar eens op een persconferentie.

Op 14 mei stuurde de organisatie van de Grand Prix in Spielberg een gezondheidsplan naar het ministerie, met daarin alle preventiemaatregelen die vanwege corona op het circuit van kracht zullen zijn. Voor een definitief antwoord is het volgens de politicus echter nog steeds te vroeg, zo wordt het concept nog door experts getoetst. ,,De toetsing zit nu in de examenfase. We proberen zo snel mogelijk tot een besluit te komen’’, zo belooft Anschober.

Quote De regio Stiermar­ken, waar het circuit legt, kent relatief weinig corona-besmettin­gen

De verwachting in Oostenrijk en bij de Formule 1-top is dat er mogelijk wat op- of aanmerkingen volgen waar de organisatie mee aan de gang moet, maar dat de dubbele afspraak van de Formule 1 en de meereizende support-raceklassen uiteindelijk wel op groen licht kan rekenen. In een conceptkalender vol vraagtekens wordt de dubbele afspraak in Stiermarken in de communicatie met de teams al weken als enige met naam en toenaam genoemd.

Circuit Spielberg is na een periode van inactiviteit vanwege corona inmiddels weer helemaal operationeel. Er wordt getest door meerdere klassen en eind deze week is er ook een officiële Formule 4-test gepland. Sowieso start de Oostenrijkse sportwereld weer vlot op. Vrijdag wacht de bekerfinale tussen Red Bull Salzburg en Austria Lustenau, waarna volgende week de voetbalcompetitie wordt hervat met vijf weken lang een dubbel programma. Ook proftennis zou er vandaag weer beginnen, met de Austrian Pro Series. Een toernooi met zestien mannen en acht vrouwen met Dominic Thiem als de grote blikvanger. Maar regen zorgde na bijna drie maanden zonder tennis voor nog wat extra vertraging in Kitzbühel.

Hockenheim

De horeca is alweer open in Oostenrijk en ook de grenzen met de buurlanden openen spoedig. Vanaf 1 juni zijn evenementen met 100 mensen er weer toegestaan en vanaf 1 juli evenementen met 500 mensen. De regio Stiermarken, waar het circuit legt, kent relatief weinig corona-besmettingen. De ligging, zonder grote stad in de buurt en in de nabijheid van vliegveld Zeltweg, is ideaal. Tienduizenden Verstappen-fans kwamen de laatste jaren naar de Oostenrijkse GP, maar fans zijn nu natuurlijk niet welkom. Net als naar verluidt de meeste media. Het plan is om achter gesloten deuren in eigen bubbels te werken, met maximaal 80 man per team, om zo het risico op besmettingen te minimaliseren.

De vraag is waar Formule 1 na de eerste twee races het seizoen vervolgt. Oorspronkelijk zou Silverstone de bestemming zijn, maar vanwege strenge quarantaine-procedures is daar een uitzonderingspositie nodig voor F1-personeel. Het Duitse Hockenheim zou het alternatief zijn, met aansluitend de Hungaroring in Boedapest.