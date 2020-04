F1 ook zonder publiek een rondreizend circus van zo’n 1000 man

Door Arjan Schouten



Racen zonder publiek is mogelijk, volgens de sporttechnische topman Ross Brawn. Beter dan helemaal niet racen, meent hij. Dus als het kampioenschap ergens deze zomer in Europa op die manier moet beginnen vanwege corona, dan is dat maar zo. Brawn denkt aan een afgesloten omgeving, de teams in charters naar de circuits vervoeren en iedereen testen. Maar over hoeveel volk praat je dan, om een grand prix te kunnen organiseren?

De coureurs: 30 man

De eenvoudigste rekensom. Twee coureurs voor alle tien de teams, dus dat zijn er twintig. En alle teams hebben ook nog een reserve-coureur op het circuit, mocht dat nodig zijn. Dus praat je over 30 man. De belangrijkste hoofdrolspelers in de Formule 1, maar zonder hulp van honderden andere mensen zijn ook Lewis Hamilton en Max Verstappen helemaal nergens.

De teams: 450 man

Het is geen uitzondering dat de grote teams als Red Bull Racing met een mannetje of 75 á 90 naar de afspraken reizen. Dan heb je het niet alleen over personeel dat fulltime bezig is met de coureurs of de auto’s, maar ook over catering, logistiek, pr etc. Natuurlijk, daar kan fors in gesneden worden als de situatie daar straks om vraagt. Maar nog altijd heeft elk team zeker een volwaardige pitcrew nodig van 22 man, om de pitstops probleemloos af te werken. En reken daar ook maar de kopstukken bij die langs de pitmuur zitten, zoals de teambazen, de engineers en de sportieve directeuren. De personal trainers van de coureurs moeten mee, de vertegenwoordigers van toeleveranciers zoals bij Red Bull bijvoorbeeld Honda en ExxonMobil, de catering. Snijden in het meereizende team kan zeker, maar om een noodzakelijke ploeg van zo’n 45 man per team kun je simpelweg niet heen. En dat keer tien teams: 450 man.

Toeleveranciers: 50 man

Geen Formule 1 zonder banden, dus ook de exclusieve bandenleverancier Pirelli moet present zijn op oorlogssterkte. Doorgaans toch ook met 20 á 25 man op de circuits aanwezig. Tel daar de specialisten van de remmen, de helmen en de pakken nog maar bij op.

De FIA: 50 man

Elke race weer heeft een groep stewards de wedstrijdleiding. Zeven man, bestaande uit de race director en diens assistent, vier officials van de FIA en één van de nationale autosportfederatie. Ook is er altijd een voorzitter van de technische commissie. En al die mensen hebben ook weer hun assistenten. Daar komen de technische officials nog eens bij die bijvoorbeeld de wegingen van de coureurs en de auto’s doen en de technische controles verzorgen bij de teams. Natuurlijk, alles kan in afgeslankte vorm, maar reken ook hier maar op minimaal 50 man.

De tv-crew: 100 man

Ongetwijfeld zal bij een Formule 1-start zonder publiek ook de perszaal niet (helemaal) gevuld worden. Dan maar coverage van afstand. Maar zonder televisie - het grote goud in F1-land - kan de sport niet bestaan. Ook daar zal gezocht worden naar een voorlopige oplossing om het aantal mensen zo laag mogelijk te houden, want normaal komt bijvoorbeeld het Britse Sky Sports alleen al met 54 man naar elke race. Wellicht nemen alle rechtenhouders dezelfde beelden af. Maar dan nog heb je één crew nodig die alles perfect in beeld brengt op en naast het asfalt. En met alle technici erbij die zorgen dat de beelden ook de wereld over kunnen inclusief geluid, zit je dan zo weer op 80 á 100 man.

Veiligheid: 200 man

Formule 1 blijft een gevaarlijke sport, ook zonder publiek naast het asfalt. Zo is er op elk circuit een bemand medisch centrum en staan er twee traumahelikopters, vier ambulances en vijf brandweerauto’s klaar. De safety car staat altijd gereed, net als de medical car met daarin de dokter van de FIA. Maar het gros van alle mensen die de veiligheid van het circuit bewaken, staat langs de baan. De baancommissarissen, ofwel marshalls en rescue marshalls, die om de 300 meter staan. De in de oranje pakken geklede vrijwilligers, met de brandblussers in de gereedheid en de vlaggen om signalen te geven aan de coureurs als er gevaar dreigt. Op een kronkelig en onoverzichtelijk circuit als Monaco zijn dit er honderden, maar ook op een permanent circuit als bijvoorbeeld Silverstone praat je over zo’n 150 man. Dus onder de noemer veiligheid heb je ook nog altijd 200 mensen nodig die de grootste risico’s uitsluiten.

Lokaal personeel: circa 100

De stoeltjes blijven dan mogelijk leeg, straks. Een circuit draaiende houden, vraagt nog altijd om mankracht. In de Kuip doet Steven Berghuis ook niet zelf het licht aan en dat is op Silverstone of welk circuit op de kalender dan ook niet anders. De grote permanente circuits zijn gigantische complexen waar soms wel een paar honderd mensen werken, zeker als de koningklasse op bezoek komt. Natuurlijk, als de F1 in afgeslankte vorm afreist zijn die niet allemaal nodig on-site. Maar om technisch, logistiek, horeca en facilitair personeel kun je niet heen als er honderden mensen over de vloer komen die ook moeten parkeren, eten, drinken en naar de wc moeten.

Logistiek: ?

Ook zonder volk blijft Formule 1 een rondreizend circus. En om dat circus volledig op locatie te krijgen heb je vele vrachtwagens nodig. Alle teams hebben veel logistiek personeel in dienst. En dan is er ook nog DHL, die alle verplaatsingen in de Formule 1 soepel afhandelt. Dan heb je het opnieuw over honderden mensen. Maar die mensen meetellen in deze rekensom, is niet helemaal eerlijk. Omdat ze niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd met de teams en de coureurs op de circuits hoeven te zijn in de raceweekenden. Alles vooraf uitrollen en opbouwen en na afloop weer inpakken. Dat moet mogelijk zijn.