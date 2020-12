F1-teambazen zetten Verstappen op twee bij verkiezing 'beste coureur van het seizoen’

Ferrari-team­baas is ziek en mist slotrace

10 december Teambaas Mattia Binotto van Ferrari is ziek en heeft besloten naar zijn huis in Italië te vliegen in plaats van naar Abu Dhabi, waar dit weekeinde de slotrace van de Formule 1 wordt verreden. Zijn ziekte is volgens de renstal niet gerelateerd aan het coronavirus.