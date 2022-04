Fernando Alonso (40) wil nog zeker een paar jaar door: ‘Het gaat om prestaties, niet leeftijd’

,,Het gaat om hoe je presteert, niet om je leeftijd”, zei Alonso voorafgaand aan de Grote Prijs van Australië. ,,Ik denk dat ik nog steeds snel en competitief ben en ik geniet van mijn tijd in de Formule 1. Dus ik denk dat ik nog wel een paar jaar blijf racen. Het is goed als dat bij Alpine is, maar bij een ander team is ook prima”, aldus de Spanjaard, die in 2018 na een teleurstellende periode bij McLaren vertrok uit de Formule 1. Vorig jaar keerde hij bij het Franse team Alpine (voorheen Renault) terug in de koningsklasse. Alonso reed 81 punten bij elkaar en eindigde daarmee op de tiende plek in het WK.

Alpine heeft met de Australiër Oscar Piastri een talentvolle reservecoureur in huis die wacht op zijn kans op het hoogste niveau. In Melbourne kreeg Alonso de vraag of hij daardoor het gevoel heeft onder druk te staan. ,,Nee”, antwoordde hij resoluut. ,,Als ik 25 jaar was geweest, hadden we hier ook nooit over gepraat. Dit is puur vanwege mijn leeftijd. Mensen proberen een weg te vinden voor jonge talenten, maar het gaat om presteren. En afgelopen jaar heb ik het volgens mij goed gedaan. Maar goed, in de zomer zullen de discussies over volgend seizoen ongetwijfeld gaan komen. We zien het dan wel.”