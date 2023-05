Fernando Alonso is in schaduw van Max Verstappen dé smaakmaker van de Formule 1: ‘Wat we nu presteren, is een geschenk’

Mening Max Verstappen niet populair in F1-we­reld: ‘Ik vind het geweldig dat we verschil­len­de formats doen’

Morgen Sprint Day in de Formule 1. De sprint shoot-out waarmee de zaterdag in Azerbeidzjan begint is nieuw. En dat de sprintrace is losgetrokken van de grand prix van zondag moet de coureurs uitlokken om meer risico te nemen. Maar gaan ze dat ook doen?