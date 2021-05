Ferrari denkt pole van Leclerc te kunnen behouden ondanks crash

Als de versnellingsbak vervangen moet worden, waarvoor men aanvankelijk vreesde, dan krijgt Leclerc een gridstraf en moet hij vanaf de zesde positie starten. De pole gaat dan naar Max Verstappen, die in de ingekorte kwalificatie de tweede tijd had geklokt. De 23-jarige Leclerc had in de kwalificatie de snelste tijd achter zijn naam staan toen hij in de slotfase in de vangrail eindigde. Door de rode vlag was de kwalificatie direct ten einde. De bolide van Leclerc moest worden weggetakeld.

,,Een eerste inspectie van de versnellingsbak in de bolide van Leclerc heeft geen ernstige schade aan het licht gebracht. Morgen zullen verdere controles worden uitgevoerd om te beslissen of dezelfde versnellingsbak in de race kan worden gebruikt”, meldt Ferrari in een verklaring.

Leclerc bekende direct na afloop dat hij niet zeker was van zijn zaak. ,,Ik maak me zorgen. Het is nu wachten op nieuws over de versnellingsbak, maar kijkende naar de achterkant van de auto ziet het er niet goed uit”, liet hij optekenen. ,,Ik weet niet vanaf welke plek ik zondag start.”

