Ferrari-teambaas waarschuwt: ‘Mogen niet nog zo’n teleurstellend jaar draaien’

F1-GROOTMACHTEen historisch slecht seizoen draaide Ferrari in 2020, met nul zeges en slechts een zesde plaats in het kampioenschap. Het moét dit jaar beter. ,,Maar dat gigantische gat met de top dicht je niet in één winter.’’

Mattia Binotto weet wat er komend Formule 1-seizoen van hem verwacht wordt. Meer, vooral dat. Véél meer. Ferrari is een te iconisch merk om een bijrol te vertolken in de koningsklasse van de autosport. Een zesde plaats in het WK voor constructeurs, nul zeges. Ferrari-onwaardig was het vorig jaar, weet de teambaas van de Italianen. ,,Het team moét vooruit, we kunnen nog niet zo’n teleurstellend resultaat afleveren’’, vertelde Binotto vandaag in een video-persconferentie vanuit het Ferrari-museum in Maranello.

Ferrari-voorzitter John Elkann was duidelijk toen hij onlangs riep dat de formatie zo snel mogelijk weer ‘de wil om te winnen’ moet laten zien. ,,En dat verwacht ik ook’’, aldus Binotto, die naast druk vooral ‘verantwoordelijkheid en trots’ voelt, wat hem aanzet tot nog beter willen presteren. ,,Ik reken absoluut op progressie, met een auto die sowieso beter is dan vorig jaar. Maar dat gat met top was groot, dat is écht niet volledig gedicht in één winter’’, waarschuwt de teambaas ook nu weer.

Volledig scherm Mattia Binotto, teambaas van het F1-team van Ferrari. © Ferrari

De Scuderia kampte vorig jaar nog met de naweeën van vals spel, eind 2019 en de daaropvolgende sancties. Veel moest anders en tijd was er niet, ook vanwege de corona-pandemie. Nu belooft Binotto dat de SF21 een ‘efficiëntere’ wagen is, maar tegelijkertijd vraagt hij om geduld, in het laatste jaar van geldende reglementen. Volgend jaar gaat technisch veel op de schop, dat is een veel logischer moment voor de grootmacht om weer aan te haken bij de top. ,,Goed starten aan dit seizoen is daarom de sleutel, want daar leggen we de basis voor de rest van het jaar. De focus zal immers snel verschuiven naar 2022, omdat er dan zo veel gaat veranderen.”

Jong duo

Weer wacht dus geen eenvoudig jaar voor de Italianen. En dan starten ze 2021 ook nog met het jongste coureursduo in tijden. Naast Charles Leclerc (23) vertrok routinier Sebastian Vettel en kwam Carlos Sainz (26). Aan de twee hongerige coureurs de lastige opdracht om Ferrari terug naar de top te brengen. ,,Beide coureurs weten heel goed dat vooral de som van hun resultaten telt, nu’’, waarschuwt Binotto.

Sainz, overgekomen van McLaren, begon in december al aan zijn Ferrari-klus. Hij spendeerde in januari en februari veel tijd met Leclerc in Italië om het team te leren kennen en een hechte band te krijgen met zijn collega. Natuurlijk wil de Spanjaard winnen en ja, hij droomt ook nog steeds van wereldtitels, zeker nu hij bij zijn droomstal rijdt. Maar gekleed in het iconische rood (‘die eerste keer in die kleren vergeet ik mijn hele leven niet meer’) voelt hij naar eigen zeggen vooral de verantwoordelijkheid op zijn schouders om de Scuderia weer te laten stralen. ,,Charles en ik gaan er allebei vol gas alles aan doen om Ferrari weer vooruit te helpen’’, beloofde Sainz al. ,,Natuurlijk willen we elkaar de baas zijn, maar het teambelang staat altijd voorop.’’

Bij Leclerc hetzelfde verhaal, zoals ongetwijfeld afgesproken met de teamleiding. Niet zo gek, want aan races winnen heeft de formatie al maanden niet meer hoeven denken. ,,Het is heel duidelijk dat we nu vooral het team moeten pushen’’, vertelde de Monegask, in 2019 nog goed voor zeven pole positions en twee zeges namens Ferrari. ,,Natuurlijk wil Carlos mij kloppen en ik hem. Dat is logisch, maar wel altijd met de visie dat het team voorop staat.”

Volledig scherm Carlos Sainz voortaan gekleed in het iconisch rood van Ferrari. © Ferrari