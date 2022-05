Ferrari ‘teleurgesteld’ na acties Verstappen en Pérez: ‘We vragen duidelijkheid van de FIA’

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen loopt uit op Charles Leclerc, die Sergio Pérez ziet naderen

Max Verstappen is in de Grand Prix van Monaco weer iets uitgelopen op rivaal Charles Leclerc. De Limburger werd derde, terwijl de van pole gestarte Monegask tot zijn eigen frustratie op P4 strandde. In de strijd om de wereldtitel is het gat tussen de twee nu negen punten.

20:00