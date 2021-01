Ferrari zoekt extra testtijd voor nieuwkomer Sainz

,,Het lijkt me duidelijk dat we wat gaan organiseren voor Carlos om hem wat sneller te integreren in het team. Een testrit in een van onze oudere modellen in januari hoort daar zeker bij”, aldus teambaas Mattia Binotto op de Formule 1-website.

De regels staan niet toe dat de coureurs de raceauto van 2021 besturen buiten de reguliere testraces in Barcelona. Dat zijn er vanwege de coronaperikelen en kostenbesparingen waarschijnlijk maar drie dit jaar, tegen zes vorig jaar en zelfs acht in de jaren daarvoor. Wel mogen coureurs wat extra kilometers maken in de racemodellen die zijn gebruikt in de drie kalenderjaren voor 2020.

De Spanjaard Sainz heeft de overstap gemaakt van McLaren naar Ferrari, waar hij het zitje heeft overgenomen van Sebastian Vettel. ,,We kunnen Carlos wel in de simulator zetten, maar om het team en de werkprocedures beter te leren kennen, is het rijden in een oude Ferrari heel nuttig”, aldus Binotto.

Aston Martin, de nieuwe renstal van Vettel, heeft aangegeven dat de Duitse viervoudig wereldkampioen niet hoeft te rekenen op extra testtijd. ,,Wij beschikken niet over een twee jaar oude auto, dus we zullen Seb in de drie officiële testdagen moeten klaarstomen voor het seizoen”, aldus teambaas Otmar Szafnauer.

Ook Daniel Ricciardo, die Renault heeft verruild voor McLaren, krijgt niet de kans wat extra kilometers te maken. ,,We zijn niet in de gelegenheid een oude McLaren voor Daniel klaar te maken, dus hij zal het moeten doen met de drie testdagen”, zei McLaren-teambaas Andreas Seidl.