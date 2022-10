FIA bevestigt: Red Bull gaf iets te veel uit in Formule 1-seizoen 2021, straf nog niet duidelijk

Horner slaat terug: ‘Geen toeval dat dit naar buiten komt nu Max titel kan pakken’

Waar Red Bull Racing zwaar onder vuur ligt na een gerucht dat het team de budgetcap over 2021 heeft overschreden, slaat teambaas Christian Horner nu terug. ,,Als zij hun opmerkingen niet intrekken, zullen we zeker kijken of wij juridische stappen kunnen ondernemen. Het is absoluut onaanvaardbaar dergelijke opmerkingen te maken en het is lasterlijk voor ons team.”

1 oktober