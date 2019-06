FIA buigt zich vrijdag over straf Vettel

video Alle ballen op Eindhoven­se Formule E-race: gemeente en onderne­mers tekenen verklaring

19 juni EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven en drie ondernemers laten onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is om de Formule E naar Eindhoven te halen. Diverse onderzoeken moeten de haalbaarheid en kosten van het ontvangen van de grootste elektrische raceklasse ter wereld in kaart brengen. Beide partijen ondertekenden woensdagmiddag in Eindhoven een verklaring waarin dat is afgesproken.