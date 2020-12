FIA en Formule 1 bemoeien zich met zaak-Mazepin

Samenvatting Verstappen ondanks onderstuur op tweede plek, Russell klokt weer beste tijd

4 december George Russell zal na de tweede vrije training tevreden uit de Mercedes zijn gestapt. Na eerder op de dag al de snelste geweest te zijn op de ‘Outer Track’ van Sakhir, slaagde hij daar in de Bahreinse avond weer in. Het verschil naar Max Verstappen was wederom klein, terwijl Valtteri Bottas het moeilijk had.