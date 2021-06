FIA tikt Max Verstappen op de vingers en verbiedt ‘juich-burnout’

Totaal onbedreigd reed Verstappen gisteren op de winst af in Oostenrijk. Hamilton had een pitstop gedaan om alsnog de snelste raceronde te pakken en dus had hij enorme voorsprong. Voor het oog van zijn team bij start/finishlijn zette hij daarom een burnout in. ,,Ik had toch tijd genoeg”, grapte Verstappen gisteren voor de camera's van Ziggo Sport. ,,En ik deed het helemaal aan de rechterkant, dus ik reed niemand in de weg.”

Wedstrijdleider Michael Masi gaf aan meteen kritisch naar de burnout te hebben gekeken. ,,Het was geen ideale situatie”, vertelt hij. Hij snelde zich vervolgens naar Red Bull. ,,Ik heb direct gesproken met het team en ik heb hen verteld dat dit iets is wat we in de toekomst niet meer toestaan.”



Welke regel Verstappen precies heeft overtreden is niet helemaal duidelijk. Zo staat er in de wedstrijdregels dat coureurs hun zege mogen vieren op de manier dat ze willen, zolang het de podiumceremonie niet in gevaar brengt of de legaliteit van de auto. Het lijkt erop dat Masi vindt dat de actie niet voldoet aan de regel dat het veilig moet gebeuren en geen andere rijders of officials in gevaar brengt.