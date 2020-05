‘Financieel is F1 natuurlijk volledig uit de klauwen gelopen’

Renault: ‘Geen haast met aanstellen vervanger Ricciardo’

25 mei Renault heeft geen haast met het zoeken naar een vervanger van Daniel Ricciardo, de Australische coureur die na dit seizoen vertrekt naar McLaren. ,,We moeten eerst weten hoe onze auto het doet in de races en we hebben dit jaar nog geen race gereden. De prestaties van de auto bepalen ook welk type coureur we zoeken", zegt teambaas Cyril Abiteboul tegen Motorsport.com. ,,Dus wil ik de tijd nemen voor we een keuze voor de coureur maken. Dat kan best nog een aantal maanden duren."