Financieel tekort in Formule 1 loopt op

De commerciële rechtenhouder Liberty Media meldde nog wel een stijging van de jaarlijkse inkomsten van 38,6 miljoen euro, tot 1,6 miljard euro.



De tien Formule 1-teams kregen in totaal ongeveer 80 miljoen euro aan uitkeringen. Voor het tweede opeenvolgende jaar viel dat bedrag lager uit. In 2017 mochten de teams nog ruim 5 miljoen euro meer verdelen. In 2016 was dat bedrag nog ongeveer 46 miljoen euro hoger dan in 2018 het geval was.



Volgens Liberty Media is het toegenomen bedrijfsverlies voornamelijk toe te schrijven aan hogere kosten als gevolg van aanhoudende investeringen in de Formule 1.