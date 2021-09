Formule 1-baas bejubelt 100ste zege Hamilton: ‘Wie weet waar dit eindigt?’

Video Verstappen over crash met Hamilton: ‘Ik wilde racen, maar hij liet dat niet toe’

12 september Na de crash met titelconcurrent Lewis Hamilton deed Max Verstappen zijn verhaal, nog voor hij naar de stewards moest om uitleg te geven. ,,Hij bleef maar afknijpen, terwijl dat helemaal niet nodig was geweest.” Verstappen is door de stewards echter als schuldige aangewezen na de botsing met Lewis Hamilton op Monza. De Nederlandse WK-leider heeft voor de Grand Prix van Rusland, over twee weken in Sotsji, een gridstraf van drie plekken gekregen.